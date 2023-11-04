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Подросток два месяца проходил с металлической пулей в подбородке

В Башкирии врачи извлекли металлическую пулю из подбородка подростка

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Телеграм-канал «Айрат Рахматуллин»

Хирурги городской детской больницы Уфы удалили металлическую пулю из области подбородка 12-летнего мальчика. Об этом сообщил в Telegram-канале министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Школьник длительное время жаловался на боли, при осмотре мальчика врачи обнаружили у него инородный предмет в области подбородка.

Медикам удалось извлечь металлическую пулю, подросток не смог вспомнить, при каких обстоятельствах получил ранение, лишь рассказал, что с пулькой в подбородке он проходил почти два месяца.

Состояние ребенка не вызывает у врачей опасений, он отпущен на амбулаторное лечение.

Ранее шестилетний мальчик проглотил швейную иглу во время утренника в детсаду.

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