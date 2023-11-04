В Херсоне произошли новые взрывы

Взрывы произошли в Херсоне, контролируемом украинскими властями. О ситуации в населенном пункте сообщило местное издание «Общественное».

Согласно информации онлайн-ресурса, разработанного министерством цифровой трансформации Украины для оповещения населения, воздушная тревога в Херсоне не объявлялась. При этом другие подробности о произошедшем пока не уточняются.

Ночью 4 ноября украинское издание «Страна.ua» сообщило о нескольких взрывах на территории Херсона. Однако сирены воздушной тревоги в городе не срабатывали. Более того, представители местных властей никак не комментировали произошедшее.

Позже в городе Миргороде, расположенном в Полтавской области Украины, также раздались звуки взрывов. Как отметили журналисты издания «Страна.ua», недалеко от населенного пункта находится крупный военный аэродром.

В 0:10 (1:10 мск) на территории Полтавской, Черниговской и Сумской областей действовал режим воздушной тревоги. Никакой дополнительной информации о ситуациях в украинских регионах не приводилось.

Утром 3 ноября главы Одесской и Львовской областных военных администраций Олег Кипер и Максим Козицкий заявили о повреждении инфраструктурных объектов на территории регионов. Кипер рассказал о попадании одного снаряда по территории объекта, при этом Козицкий сообщил о попадании пяти снарядов в объект критической инфраструктуры. В каких именно населенных пунктах произошли инциденты, представители властей не уточняли.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему армии страны не удается перенести боевые действия на территорию России.