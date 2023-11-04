Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Посол РФ рассказал, какие ценности объединяют россиян

Посол Антонов: единство россиян актуально перед лицом войны Запада против РФ

close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что сплоченность жителей РФ особенно актуальна в условиях войны коллективного Запада против страны, и объяснил, какие ценности делают российский народ единым. Об этом дипломат рассказал в своем поздравительном слове по случаю Дня народного единства, которое опубликовано в Telegram-канале посольства РФ в США.

По словам Антонова, сегодняшний праздник является символом национального согласия, которое всегда помогало россиянам сохранить свободу, независимость и культурную идентичность.

«Это особенно актуально в нынешних условиях, когда «коллективный Запад» развязал очередную войну против нашей страны и провозгласил своей целью «стратегическое поражение» России», — говорится в сообщении посла.

Дипломат также отметил активную жизненную позицию россиян, их стремление быть с Родиной и заинтересованность граждан в процветании страны.

«Именно эти ценности нас объединяют и делают сильнее», — подчеркнул Антонов.

День народного единства ежегодно празднуют в России 4 ноября, начиная с 2005 года.

Ранее россиян поздравил с праздником президент РФ Владимир Путин.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий