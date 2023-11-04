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В РФ мигрантов могут начать наказывать за нарушения норм поведения

МВД: ответственность за нарушения норм поведения мигрантами хотят внести в КоАП

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Zamir Usmanov/Global Look Press

В России предлагают внести в КоАП регионов ответственность для мигрантов за нарушения норм поведения, принятых в стране. Об этом сообщила начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова, передает ТАСС.

«Культуру поведения приезжий-мигрант должен перенимать нашу, коренного населения, а не вносить свою», — отметила она, выступая на IV Всероссийском форуме «Народы России — национальная политика: современный этап».

По словам Казаковой, пока в региональных законах нет подобных составов, их предлагается установить.

Руководитель управления обратила внимание, что МВД предложила закрепить в качестве одного из приоритетных направлений Стратегии государственной нацполитики — недопущение образования этнических анклавов. Среди причин их возникновения Казакова выделила специфическую инфраструктуру экономической деятельности — рынки, стройки, общежития.

До этого она анонсировала, что в аэропортах Москвы начнут брать отпечатки пальцев у мигрантов.

Ранее рост преступности среди мигрантов в России объяснили обязательной дактилоскопией.

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