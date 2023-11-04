Автобус попал в ДТП на Сахалине

В главном управлении МЧС по Сахалинской области заявили, что маршрутный автобус попал в ДТП в Тыловиком районе региона. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что пассажирский рейсовый автобус съехал в кювет в 10 км от поселка городского типа Тымовское. ДТП произошло на автомобильной дороге Александровск-Сахалинский - Тымовское. После этого транспортное средство опрокинулось.

В МЧС отметили, что в автобусе находилось 25 человек, в результате инцидента пострадала одна девушка.

«На место ДТП выезжали сотрудники ГИБДД, скорой медицинской помощи и пожарные. Пассажиры данного автобуса доставлены в пункт назначения», — заявили в ведомстве.

До этого стало известно, что в Бурятии в 15 км от села Максимиха произошло ДТП с автобусом, в котором были туристы.

автобус следовал из Улан-Удэ до святого места — лика богини Янжимы. Выяснилось, что водитель Fiat Ducato не справился с управлением и съехал в кювет.

В машине было восемь человек, троих из них увезли в больницу.

Ранее автомобиль Mercedes перевернулся в лобовом ДТП в Москве.