Землетрясение магнитудой 5 произошло у Северных Курил

Землетрясение магнитудой 5 произошло утром 4 ноября в Тихом океане в районе Северных Курил. Об этом сообщает »Интерфакс» со ссылкой на сахалинский филиал Единой Геофизической службы (ЕГС) РАН.

«Землетрясение магнитудой 5 произошло 4 ноября в 05:32 по сахалинскому времени (21:32 по Москве пятницы)», — уточнили в сообщении.

Эпицентр подземных толчков был расположен находился в 80 км юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир на глубине 53 км.

По данным филиала ЕГС, сейсмособытие могли ощутить в Северо-Курильске силой до трех баллов. Тревога цунами не объявлялась, никто из местных жителей не пострадал, разрушения также не зафиксировали.

Накануне японский сейсмолог предрек Турции еще более сильное землетрясение. По словам эксперта Йошинори Мориваки.

В конце октября у берегов Вануату произошло землетрясение.

Ранее в Турции произошло землетрясение.