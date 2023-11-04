В аэропортах Москвы начнут брать отпечатки пальцев у мигрантов

МВД РФ в ближайшее время начнет проводить дактилоскопию прибывающих мигрантов в московских аэропортах. Об этом сообщила начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова, передает ТАСС.

»<…> с учетом предложений правительства Москвы мы в ближайшее время, я думаю, эксперимент этот начнем проводить», — отметила она, выступая на IV Всероссийском форуме «Народы России — национальная политика: современный этап».

По словам Казаковой, база данных отпечатков пальцев и фотографий помогут предотвратить въезд в Россию так называемых «перевертышей» — мигрантов, меняющих свои установочные данные.

Казакова напомнила, что эти процедуры, а также медицинское освидетельствование значительно помогает раскрытию преступлений. По ее данным, в России находятся порядка 6,5 млн иностранцев, 4 млн из которых прошли дактилоскопирование.

В апреле Госдума приняла закон об обязательной дактилоскопии для добровольцев.

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