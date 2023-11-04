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Умерла актриса Галина Мочалова, сыгравшая в сериале «Улицы разбитых фонарей»

Артистка Галина Мочалова из «Улиц разбитых фонарей» умерла в 89 лет

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Пресс-служба правительства Херсонской области

Заслуженная артистка России Галина Мочалова скончалась на 90-м году жизни. Об этом сообщили в театре «Приют комедианта», в котором служила актриса.

Мочаловой не стало 2 ноября. Она не дожила до своего 90-летнего юбилея чуть больше двух недель. О причине смерти артистки не сообщается.

«Мы приносим самые искренние соболезнования <…> всем поклонникам таланта Галины Владимировны», — отметили в некрологе.

Галина Мочалова родилась 18 ноября 1933 года. После окончания Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии она служила в театре имени Ленсовета, нескольких петербургских театрах и снималась в кино.

В фильмографии актрисы более 80 работ, в том числе сериалы «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», »Шерлок Холмс».

В июле стало известно, что Мочалова снялась в сериале о маньяке-душителе.

Ранее умер актер Евгений Артемьев, сыгравший в сериале «Улицы разбитых фонарей».

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