Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Вице-мэр Екатеринбурга Бубнов захотел наказывать тех, кто лепит снежные пенисы

Власти Екатеринбурга предложили привлекать силовиков против снежных фаллосов

close
100%
«Baza»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Baza»

Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов захотел направить полицию на борьбу со снежными пенисами, которые лепят жители российского города. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Бубнов считает, что если снежные фигуры кого-то оскорбляют, то это является административным правонарушением.

По его словам, в этой ситуации необходимо привлекать правоохранительные органы и «сносить». Вице-мэр считает, что снежные фигуры являются провокацией, с теми, кто их делает надо бороться, в том числе общественности.

Бубнов подчеркнул, что до вопроса журналистов о скульптурах не знал о них.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов назвал «дегенератами» жителей Екатеринбурга, лепящих из снега мужские половые органы. По его мнению, авторам таких снежных скульптур нужно набить на лбу «то же самое» и сфотографировать на паспорт.

Милонов отметил, что после подобного наказания автор скульптуры станет «самым законопослушным гражданином в мире». По мнению депутата Госдумы, если снеговиков в виде членов лепят дети, к ответственности нужно привлекать их родителей.

Ранее сообщалось, что жительница Филиппин четыре года молилась фигурке Шрека, а потом узнала, что это не Будда.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий