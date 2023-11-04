Вице-мэр Екатеринбурга Бубнов захотел наказывать тех, кто лепит снежные пенисы

Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов захотел направить полицию на борьбу со снежными пенисами, которые лепят жители российского города. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Бубнов считает, что если снежные фигуры кого-то оскорбляют, то это является административным правонарушением.

По его словам, в этой ситуации необходимо привлекать правоохранительные органы и «сносить». Вице-мэр считает, что снежные фигуры являются провокацией, с теми, кто их делает надо бороться, в том числе общественности.

Бубнов подчеркнул, что до вопроса журналистов о скульптурах не знал о них.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов назвал «дегенератами» жителей Екатеринбурга, лепящих из снега мужские половые органы. По его мнению, авторам таких снежных скульптур нужно набить на лбу «то же самое» и сфотографировать на паспорт.

Милонов отметил, что после подобного наказания автор скульптуры станет «самым законопослушным гражданином в мире». По мнению депутата Госдумы, если снеговиков в виде членов лепят дети, к ответственности нужно привлекать их родителей.

Ранее сообщалось, что жительница Филиппин четыре года молилась фигурке Шрека, а потом узнала, что это не Будда.