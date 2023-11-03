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Выросло число жертв обстрела соцфонда и центра занятости в Херсонской области

Сальдо: число жертв обстрела соцфонда и центра занятости в Чаплинке выросло до 9

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

Число жертв после обстрела здания социального фонда и службы занятости в Чаплинке в Херсонской области выросло до девяти. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава региона Владимир Сальдо.

По его словам, из-под завалов здания вытащили уже девять погибших, девять очень тяжелых раненых человек.

Чиновник добавил, что в настоящее время продолжается разбор завалов.

До этого сенатор от Херсонской области Константин Басюк сообщил, что, по предварительным данным, в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по зданию социального фонда в Чаплинке Херсонской области погибли семь человек, еще семеро ранены.

3 ноября Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины ударили по зданию социального фонда и службы занятости в поселке городского типа Чаплинка. Украинские военные обстреляли территорию шестью американскими ракетами, отметил он.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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