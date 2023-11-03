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Россиянин запер угонщика в салоне своего автомобиля и сдал полиции

В Воронеже автомобилист поймал угонщика, заперев его в салоне своей машины

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Depositphotos

В Воронеже автомобилист самостоятельно поймал мужчину, который собирался угнать его машину. Об этом рассказали в пресс-службе областного УМВД России.

В полиции города о попытке угона автомобиля ВАЗ-21099 узнали от его владельца. 56-летний мужчина позвонил в дежурную часть и заявил, что увидел, как неизвестный вскрыл замок двери его машины, припаркованной во дворе дома на улице 9 Января.

Злоумышленник проник в салон, но владелец машины не растерялся и с помощью ключа автосигнализации заблокировал его внутри, а затем вызвал на место правоохранителей.

Сотрудники ППС задержали подозреваемого и доставили его в отдел. Задержанным оказался ранее судимый за совершение аналогичных преступлений 29-летний местный житель. В содеянном он признался и был отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее мужчина сам поймал угонщика своего автомобиля, когда тот вернулся на место преступления.

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