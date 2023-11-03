Пентагон назвал оборонную помощь Украине «разумной инвестицией»

В Минобороны США считают оборонную поддержку Украины «разумной инвестицией», которая позволяет Соединенным Штатам создавать рабочие места и наращивать индустриальную базу. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

«Помощь в обеспечении безопасности Украины — это разумная инвестиция в национальную безопасность», — говорится в заявлении.

Согласно информации военного ведомства США, выделение Киеву пакетов оборонной помощи помогает предотвратить более крупный конфликт в регионе и сдерживает потенциальную агрессию в других местах.

«Одновременно укрепляется оборонно-промышленная база и создаются высококвалифицированные рабочие места для американского народа», — заключается в публикации.

Незадолго до этого пресс-служба «Пентагонас» сообщила, что власти США направляют Киеву новый пакет военной помощи в размере $125 млн. В него войдут боевые припасы для реактивной системы залпового огня HIMARS и системы противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS, артиллерийские снаряды и противотанковые комплексы. Согласно документу, США также отправят Украине ракеты AIM-9M для ПВО, переносные зенитные и противотанковые ракетные комплексы Stinger и Javelin, артснаряды калибра 155 мм и 105 мм, ракеты для противотанковых комплексов TOW, 3 млн патронов и приборы ночного видения.

Ранее сообщалось, что США планируют оказать Украине помощь в размере $425 млн.