В Екатеринбурге школьник ходит по подъездам с пистолетом и стреляет в окна

В Екатеринбурге мальчик с пистолетом ходит по дому, пугая жителей. Об этом сообщает Telegram-канал «Екатеринбург ЧП».

На школьника пожаловались жители одного из домов на Суходольской улице. По словам екатеринбуржцев, ребенок нередко стреляет по окнам и «разносит» подъезды.

Как сообщают местные жители, мать мальчика имеет алкогольную зависимость и нередко выпивает с соседями. При этом женщина не уделяет достаточно внимания сыну. Горожане боятся ребенка, так как рядом находится площадка, где часто играют маленькие дети.

Жители дома обратились в управляющую компанию и надзорные органы.

Ранее под Волгоградом мужчина выстрелил супруге в глаз.