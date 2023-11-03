Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Екатеринбурге школьник ходит по подъездам с пистолетом и стреляет в окна

В Екатеринбурге школьник с пистолетом напугал жителей дома

close
100%
Екатеринбург ЧП' class="item-image" >
Телеграм-канал Екатеринбург ЧП

В Екатеринбурге мальчик с пистолетом ходит по дому, пугая жителей. Об этом сообщает Telegram-канал «Екатеринбург ЧП».

На школьника пожаловались жители одного из домов на Суходольской улице. По словам екатеринбуржцев, ребенок нередко стреляет по окнам и «разносит» подъезды.

Как сообщают местные жители, мать мальчика имеет алкогольную зависимость и нередко выпивает с соседями. При этом женщина не уделяет достаточно внимания сыну. Горожане боятся ребенка, так как рядом находится площадка, где часто играют маленькие дети.

Жители дома обратились в управляющую компанию и надзорные органы.

Ранее под Волгоградом мужчина выстрелил супруге в глаз.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий