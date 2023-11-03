Мужчина выстрелил в соперника по бильярду, обвинив его в жульничестве

Британец ранил соперника во время игры в бильярд в перуанском баре. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент, попавший на видео, произошел 1 ноября в ирландском баре в провинции Лима.

Уроженец Великобритании, который, по некоторым данным, уже сидел в тюрьме, отдал кий девушке, стоящей поблизости, достал пистолет и выстрелил несколько раз в своего соперника. При этом стрелок назвал оппонента мошенником.

В результате нападения 36-летний потерпевший получил ранения в грудь и руку и был госпитализирован. Нападавшего арестовали, ведется расследование.

Ранее в российском регионе девочка выстрелила брату в голову во время игры с оружием.