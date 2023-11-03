Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мужчина выстрелил в соперника по бильярду, обвинив его в жульничестве

В Перу мужчина выстрелил в своего оппонента во время игры в бильярд

Британец ранил соперника во время игры в бильярд в перуанском баре. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент, попавший на видео, произошел 1 ноября в ирландском баре в провинции Лима.

Уроженец Великобритании, который, по некоторым данным, уже сидел в тюрьме, отдал кий девушке, стоящей поблизости, достал пистолет и выстрелил несколько раз в своего соперника. При этом стрелок назвал оппонента мошенником.

В результате нападения 36-летний потерпевший получил ранения в грудь и руку и был госпитализирован. Нападавшего арестовали, ведется расследование.

Ранее в российском регионе девочка выстрелила брату в голову во время игры с оружием.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий