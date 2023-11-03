Старовойт: при обстреле села в Курской области повреждены окна и заборы

Село Успеновка Кореневского района Курской области сегодня было обстреляно со стороны Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.

По его словам, никто из жителей не пострадал. В нескольких домах повреждены окна, обшивка и заборы.

«Всем окажем помощь в ремонте», — уточнил губернатор.

Аналогичные сообщения поступают из приграничных с Украиной регионов регулярно. 31 октября было обстреляно село Дарьино Суджанского района. Пострадавших также не было, на территории сельскохозяйственного предприятия нанесены повреждения емкостям для хранения удобрений.

29 октября под обстрел попала деревня Городище Рыльского района Курской области. А 25 октября — село Козино.

Вечером 31 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле города Шебекино.

Украинская сторона пыталась атаковать Курскую область беспилотниками самолетного типа в ночь на 1 ноября. Два украинских БПЛА были перехвачены над территорией Курской области дежурными средствами ПВО, сообщали в Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что ВСУ попытались устроить взрыв на Курской АЭС с помощью беспилотника.