Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Старовойт: при обстреле села в Курской области повреждены окна и заборы

Губернатор Курской области Старовойт: при обстреле села Успеновка никто не пострадал

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Село Успеновка Кореневского района Курской области сегодня было обстреляно со стороны Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.

По его словам, никто из жителей не пострадал. В нескольких домах повреждены окна, обшивка и заборы.

«Всем окажем помощь в ремонте», — уточнил губернатор.

Аналогичные сообщения поступают из приграничных с Украиной регионов регулярно. 31 октября было обстреляно село Дарьино Суджанского района. Пострадавших также не было, на территории сельскохозяйственного предприятия нанесены повреждения емкостям для хранения удобрений.

29 октября под обстрел попала деревня Городище Рыльского района Курской области. А 25 октября — село Козино.

Вечером 31 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле города Шебекино.

Украинская сторона пыталась атаковать Курскую область беспилотниками самолетного типа в ночь на 1 ноября. Два украинских БПЛА были перехвачены над территорией Курской области дежурными средствами ПВО, сообщали в Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что ВСУ попытались устроить взрыв на Курской АЭС с помощью беспилотника.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий