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Пострадавшая от блогера Шабутдинова поделилась подробностями его схем

Пострадавшая от блогера Шабутдинова рассказала о махинациях с курсами

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Телеграм-канал «Baza»

Женщина, которая написала заявление на блогера Аяза Шабутдинова, заявила, что во время прохождения курсов на нее оказывалось давление. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По словам пострадавшей, о мероприятиях для предпринимателей владелица логистического бизнеса узнала в 2019 году. Впоследствии она записалась на бесплатное мероприятие.

После этого у россиянки, как она заявила, отобрали паспорт и начали давить психологически, затем оформили кредит.

«Они его якобы оформляют под предлогом обучения, а сами оказывают воздействие на человека и ничего ему не дают, но завладевают денежными средствами», — поделилась заявительница.

Ранее Шабутдинова задержали в Москве. Его подозревают в мошенничестве при продаже образовательных курсов. Как полагают правоохранители, в рамках программы мужчина просто рассказывал историю своего успеха и призывал верить в себя.

Ранее блогера Валерию Чекалину оштрафовали на 124 миллиона рублей за неуплату налогов.

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