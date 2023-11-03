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Туристы из Германии выпили 1245 бутылок пива за 3 часа и установили рекорд

Oddity Central: немецкие туристы выпили 1245 бутылок пива за 3 часа и установили рекорд

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Туристы из Германии установили мировой рекорд, выпив 1245 бутылок пива за три часа, пишет Oddity Central. В мероприятии участвовали 55 человек.

Рекорд был поставлен на Майорке. Немецкие туристы, знавшие друг друга, скоординировались и пришли в местный бар в 10 часов утра, а достижение было установлено уже к обеду.

«Все было организовано, никто не потерял самообладания и не вышел из строя», — рассказал Кай Уве Кахманн, 62-летний бизнесмен и участник рекорда.

Мужчина добавил, что обычно не пьет так много, поэтому в семь часов вечера он уже спал. Тем не менее, немец утверждает, что на следующий день он проснулся отдохнувшим и без похмелья.

Ранее ученые из Китая установили, что пиво может быть полезным для организма. Клетчатка и этанол в пиве укрепляют иммунную систему, а некоторые бактерии, содержащиеся в пенном, приносят пользу кишечнику.

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