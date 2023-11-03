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В ОП РФ назвали важной встречу Путина с новым составом палаты

Член ОП РФ Анисимов: мы получили много ориентиров по важнейшим направлениям

Встреча президента России Владимира Путина с новым составом Общественной палаты РФ является очень важной. Об этом по ее итогам заявил член ОП РФ, первый заместитель председателя комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Никита Анисимов.

По его словам, в рамках форума «Сообщество» состоялся откровенный диалог, в рамках которого было видно, что некоторые проекты и предложения общественников заинтересовали главу государства.

«Получили очень много ориентиров, как дальше строить нашу работу по важнейшим направлениям. Президент подчеркнул, что очень важна сейчас именно внутренняя повестка, надо решать стоящие перед страной задачи, идти вперед и развиваться», — сказал Анисимов.

Он добавил, что на встрече многие вопросы касались проектов развития новых регионов. По мнению Анисимова, это является очень важным приоритетом.

«Один из участников встречи отметил, что многие члены ОП РФ больше времени проводят в новых регионах страны, чем в Москве. Хотел также отметить, что отдельных аплодисментов был удостоен член ОП РФ Максим Григорьев, который заключил контракт с Минобороны и принял решение пойти на фронт добровольцем», — сказал зампред комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов.

Напомним, в рамках форума «Сообщество», который проводится в Музее Победы в Москве, президент Владимир Путин встретился с членами Общественной палаты восьмого созыва. В этом году туда вошли представители новых регионов России. Глава государства выслушал предложения и идеи участников для развития социальной сферы и высказал свое мнение.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Путин в ходе встречи с новым составом ОП РФ заявил, что необходимо спокойно и с уважением к обществу внедрять российские стандарты в новых регионах страны.

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