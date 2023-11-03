Стало известно, как россияне реагируют на звонки с незнакомых номеров

Большинство (63%) россиян не отвечают на звонки, которые поступают с незнакомых номеров, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 6,4 тыс. человек.

По словам этой части опрошенных, они не берут трубку, потому что опасаются мошенников или не хотят слушать рекламные сообщения.

«Мне почти каждый день по 5-10 раз звонят с разных номеров телефона. Трубку не беру, не нужны они мне», — сказал участник опроса.

Еще 14% россиян отметили, что подключили себе сервис, который предупреждает их о рекламных или опасных звонках. Чуть меньше, 12% респондентов отвечают на звонки, но ждут, когда звонящий представится и объяснит цель звонка. Если им что-то не понравится, они сбрасывают вызов. Оставшиеся 10% поделились, что всегда отвечают на звонки.

«Я разговариваю с любым позвонившим. Уверен в себе. Разговор с мошенниками простой, без мата и угроз, а после разговора появляется уверенность в своих силах противостоять этой нечисти», — отметил респондент.

Эксперт по информационной безопасности (ИБ) Лиги цифровой экономики Виталий Фомин до этого говорил, что установка приложения для защиты от спам-звонков на смартфон снизит количество нежелательных вызовов, которые докучают многим россиянам.

Ранее сообщалось, что студент избил профессора за отобранный им телефон во время лекции.