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В Ленобласти подозреваемой в краже миллиона рублей «ведьме» запретили выходить из дома ночью

В Ленобласти гадалка избавила клиентку от «злых сущностей» и пошла под суд

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Britta Pedersen/ZB/Global Look Press

Суд вынес приговор гадалке, которую подозревают в краже миллиона рублей и ювелирных изделий. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По версии следствия, задержанная приехала в квартиру к пострадавшей для того, чтобы избавить ее от порчи и «других злых сущностей». Во время сеанса женщина похитила деньги и украшения, которые предварительно были завернуты в пакет и положены под подушку.

Правоохранители запретили подсудимой ряд действий. Среди них – покидать место жительства в Вырице в период с 22 до шести часов утра. Помимо этого, «ведьма» не сможет покидать территорию Петербурга и Ленобласти, разговаривать по телефону и использовать интернет.

Ранее в Дагестане мужчина обокрал гадалку, к которой обратился за советом.

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