В «Хезболле» рассказали, когда присоединились к конфликту ХАМАС против Израиля

Шиитская организация «Хезболла» присоединилась к боевым действиям против израильской армии 8 октября. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Хасан Насралла.

«Мы вступили в бой 8 октября», — приводит слова генсека Al Jazeera.

3 ноября генеральный секретарь ливанской партии «Хезболла» Хасан Насралла выступил с речью на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.

Он назвал правильным решение палестинской радикальной группировки ХАМАС вторгнуться в Израиль 7 октября. По его словам, операцию «на 100% планировали палестинцы». Успех вторжения, считает Насралла, позволил вновь привлечь общественное внимание к палестинскому вопросу.

Также генсек «Хезболлы» назвал реальной вероятность большой войны организации с Израилем и призвал власти еврейского государства учитывать эту возможность.

Ранее Насралла заявил, что скорость поддержки США показала слабость Израиля.