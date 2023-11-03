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В «Хезболле» рассказали, когда присоединились к конфликту ХАМАС против Израиля

Насралла: «Хезболла» присоединилась к боям против Израиля 8 октября

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Wikimedia Commons

Шиитская организация «Хезболла» присоединилась к боевым действиям против израильской армии 8 октября. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Хасан Насралла.

«Мы вступили в бой 8 октября», — приводит слова генсека Al Jazeera.

3 ноября генеральный секретарь ливанской партии «Хезболла» Хасан Насралла выступил с речью на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.

Он назвал правильным решение палестинской радикальной группировки ХАМАС вторгнуться в Израиль 7 октября. По его словам, операцию «на 100% планировали палестинцы». Успех вторжения, считает Насралла, позволил вновь привлечь общественное внимание к палестинскому вопросу.

Также генсек «Хезболлы» назвал реальной вероятность большой войны организации с Израилем и призвал власти еврейского государства учитывать эту возможность.

Ранее Насралла заявил, что скорость поддержки США показала слабость Израиля.

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Война в Израиле
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