Большинство россиян заявили о готовности покупать нелегальные сигареты при росте цен

Россияне готовы покупать нелегальный табак в случае дальнейшего роста цен на сигареты в стране. Согласно проведенному опросу, такой вариант готовы рассмотреть около 60% граждан. Об этом журналистам рассказал директор по корпоративным отношениям и коммуникациям табачной компании «JTI Россия» Сергей Глушков, которого цитирует РИА Новости.

Глушков сообщил, что в августе было проведено исследование, в ходе которого курящим россиянам был задан вопрос о том, что они будут делать в случае удорожания сигарет в результате повышения акциза на них.

«Более 60% ответили, что перейдут на нелегальную продукцию, а часть из них — на контрафакт», — отметил Глушков.

Согласно опросу, в свою очередь об отказе от курения в таком случае заявил незначительный процент населения, значение которого в общем объеме приравнивается к показателю статистической погрешности.

Глушков подчеркнул, что общий уровень потребления табака в России не сильно падает, но меняется его структура.

«Потребители говорят, что для них в первую очередь важна сейчас ценовая доступность», — констатировал Глушков.

Он также добавил, что среднестатистическое потребление по стране — это 14-15 сигарет в день, а по некоторым данным, целая пачка. Легальные производители при цене в 140 рублей за пачку не могут конкурировать с нелегальными, которые реализуют товар, например, за 70 рублей.

При этом падение отечественного табачного рынка за последние 2 года практически прекратилось, отметил он.

«Если последние пять лет рынок ежегодно падал в среднем на 4-6%, то в 2022 этот тренд изменился, падение замедлилось и составило чуть больше 2%. В этом году падение прекратилось. При этом Росстат даже наблюдает рост производства, в том числе потому, что до недавнего времени они считали стики вместе с сигаретами», — заключил Глушков.

В октябре он рассказал РИА Новости, что под нелегальной продукцией понимается как контрабандная, которая легально произведена за рубежом и нелегально продается в РФ без уплаты налогов, так и контрафактная, которая нелегально производится в любой стране и продается на территории России. Глушков уточнил, что порядка 60% от всей контрабандной табачной продукции, поступающей в страну, приходит из Белоруссии, в том числе из-за разницы в акцизном налогообложении.