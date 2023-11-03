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В Петербурге неизвестные преследовали детей с электрошокером, чтобы напасть на них

В Петербурге неизвестные преследовали детей с электрошокером

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Телеграм-канал ДТП И ЧП СПб

В Петербурге детям удалось спастись от преследователей с электрошокером. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП СПб».

Инцидент произошел в Купчино. На видео с домофона заметно, как четверо мальчиков бегут по дороге около дома и впоследствии забегают в один из подъездов.

Детей преследовали двое подростков. Убегавшие школьники в последний момент успели закрыть дверь перед неизвестными. В руках одного из подростков заметен электрошокер, который издает характерный звук.

Местные жители обратились в полицию по факту произошедшего. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства инцидента и причину неудавшегося нападения.

Ранее в Петербурге школьник ударил приятеля электрошокером в живот во время прогулки.

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