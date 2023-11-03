В Госдуме предложили авторам снежных скульптур в виде членов набивать такие же татуировки на лбу

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с «Газетой.Ru» назвал «дегенератами» жителей Екатеринбурга, лепящих из снега мужские половые органы. По его мнению, авторам таких снежных скульптур нужно набить на лбу «то же самое» и сфотографировать на паспорт.

«Я считаю, что это делают дегенераты. Я думаю, что в благодарность за это творчество нужно дегенерата изловить и в лучшем екатеринбургском тату-салоне на лбу ему его произведение отобразить, запечатлеть его приз, его талант, чтоб на лбу было. И к паспорту сфотографировать, чтобы у него в паспорте фотография была с такой татуировкой. Это будет лучшая награда, признание всенародное будет», — сказал он.

Милонов отметил, что после подобного наказания автор скульптуры станет «самым законопослушным гражданином в мире». По мнению депутата Госдумы, если снеговиков в виде членов лепят дети, к ответственности нужно привлекать их родителей.

«Я думаю, что ему с такой татуировкой уголовную ответственность лучше на себя не навлекать, потому что в некоторых субкультурах к людям с подобными рисунками не очень хорошо относятся. Я думаю, после этого он станет самым законопослушным гражданином в мире. Если дети делают — значит, родители-дегенераты. Скорее всего родители там с такой вольной позицией — либо алкаши, либо какие-нибудь художники, что одно и то же. Родителей, конечно, тоже нужно привлечь к ответственности, уже не таким способом. Я думаю, что это не дети делают. Я думаю, что это делают вполне себе взрослые люди», — подчеркнул он.

По данным издания It's my city, массовая лепка снежных мужских половых органов началась после прошедших снегопадов. В конце октября неизвестные слепили большую скульптуру члена в сквере под окнами Оперного театра и здания Уральского федерального университета. Она простояла целый день, пока работники коммунальных служб не сломали ее при помощи трактора. Затем похожие скульптуры появились недалеко от парка УрГУПС, в сквере у набережной Исети и в других местах города.

В беседе с 66.RU мэр Екатеринбурга Алексей Орлов назвал флешмоб «безобразием» и призвал общественность бороться со снежными работами. Вице-мэр города Алексей Бубнов заявил, что к борьбе со снеговиками нужно привлекать силовые структуры.

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