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Двое неизвестных напали на водителя BMW, который приехал на встречу к покупателю машины

Мужчину избили и ограбили во время встречи с потенциальным покупателем машины

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Depositphotos

На юге Франции мужчина собирался продать свой автомобиль, но был избит и ограблен во время встречи с потенциальным покупателем. Об этом стало известно Actu17.

Инцидент произошел 1 ноября в департаменте Буш-дю-Рон. 24-летний владелец BMW договорился о живом просмотре автомобиля с потенциальным покупателем. Молодой человек и два его родственника, одним из которых был 11-летний ребенок, приехали на встречу в назначенное место и время.

Затем к машине приблизились двое мотоциклистов. Они были вооружены и потребовали у водителя ключи зажигания, а также телефон. Потерпевший подчинился, однако угонщик не смог сам завести машину. Тогда он заставил владельца сделать это, но решил, что тот слишком медленно выполняет его требование, и ударил потерпевшего рукоятью пистолета по голове.

В конце концов BMW удалось завести, и оба злоумышленника скрылись. Пострадавший был доставлен в клинику. У него диагностировали черепно-мозговую травму. Личности и местонахождение преступников устанавливаются.

Ранее россиянин сам поймал угонщика своего автомобиля, когда тот вернулся на место преступления.

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