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Политолог напомнил о героизме советских воинов при освобождении Киева от фашистов

Политолог Аджамян: освобождение Киева в 1943 году имело важное значение

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РИА «Новости»

Вряд ли кто-либо мог представить, что однажды в Киеве проспект Ватутина, войска которого освободили Киев от фашистов в 1943 году, будет назван именем украинского националиста Романа Шухевича, а Московский проспект переименован в проспект Степана Бандеры, заявил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян.
Эксперт напомнил о том, что 3 ноября 1943 началась Киевская наступательная операция, в результате которой уже 6 ноября войсками 1-го Украинского фронта под командованием генерала армии Николая Ватутина была освобождена столица Украинской ССР — Киев.

«Этот город служил не только важным промышленным центром, но крупнейшим транспортным узлом, ведь именно через него проходили важные коммуникации немецких войск. Кроме того, Киев считался третьим по значимости городом в СССР, поэтому его освобождение имело важное политическое значение, не говоря о стратегическом — возвращение Киева создавало возможность дальнейшего освобождения правобережной Украины и в целом дополнительный путь на Запад для разгрома Германии», — отметил Норат Аджамян.

Политолог подчеркнул, что за время оккупации гитлеровцы совершили жестокие преступления в отношении местного населения, и особенно против евреев, цыган, советских военнопленных.

«Навеки мрачными страницами историями запомнится Бабий Яр», — сказал он.

Учитывая эти трагедии, добавил эксперт, никто не мог себе представить, что в будущем проспект Ватутина в Киеве получит имя украинского националиста Романа Шухевича.
«Это произошло еще несколько лет назад, а в феврале этого года в Мариинском парке Киева был снесен памятник Ватутину. Подобные действия о многом говорят относительно постмайданной украинской власти, наряду с тем, как недавно президент Украины Владимир Зеленский приветствовал в канадском парламенте украинского националиста, участника дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунка (Гунька)», — заявил Аджамян.

Он указал, что в России же особо помнят и чтят героев Великой Отечественной войны, помнят храбрых советских воинов, освобождавших Киев. 5 ноября в Музее Победы откроется выставка «Вернуть мир в Киев. 1943». Новая экспозиция приурочена к 80-летию освобождения Киева от нацистских захватчиков.

«Будем надеяться, что наступит то время, когда на Украине вновь будут чествовать героев Великой Отечественной войны и что памятник освободителю Киева генералу Ватутину будет восстановлен на прежнем месте, как и возвращены прежние названия улиц!», — заключил политолог.

Ранее политолог Жарихин призвал российские власти жестче реагировать на снос советских памятников в Литве.

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