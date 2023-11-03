Россиянам перечислили способы, которые помогут убрать вздутие живота

Избыточное газообразование в процессе пищеварения, задержка газов, затруднение их выведения из просвета кишечника и другие факторы могут вызывать вздутие живота после приема пищи. О том, как уменьшить его, Pravda.Ru рассказала эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.

Так, прежде всего она советует есть маленькими порциям, хорошо жевать продукты и не спешить. Кроме того, не стоит разговаривать во время еды и пить напитки через соломинку, потому что это приведет к проглатыванию воздуха, указала специалист.

По ее словам, для решения проблемы в рацион можно добавить ферментированные продукты, например, кефир и йогурт, у которых содержатся штаммы полезных бактерий. При этом потребление продуктов из группы FODMAP, которые плохо перевариваются человеком, Курбатова посоветовала сократить. В качестве других способов борьбы со вздутием она предложила заниматься спортом, больше гулять и пить воду.

Если же данный недуг беспокоит часто и продолжительно, важно обратиться к врачу, заключила эксперт.

До этого сообщалось, что желтизна кожных покровов, необоснованная потеря веса, плохой аппетит, зуд кожи, вздутие живота и опухоль на правом боку могут быть признаками рака печени.

Ранее россиянам назвали первые симптомы опасного ботулизма.