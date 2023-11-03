СК предварительно оценил ущерб от беспорядков в дагестанском аэропорту

По предварительным данным, ущерб от массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы составил сотни миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета в своем Telegram-канале.

В ведомстве добавили, что для определения точной суммы ущерба назначены необходимые экспертизы.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта и на летное поле. Позднее сотрудникам правоохранительных органов удалось вытеснить их.

По последним данным, в результате произошедшего пострадали более 20 человек, в том числе полицейские. Задержаны 60 участников беспорядков. Власти Дагестана, а также религиозные деятели осудили произошедшее и связали его с внешней провокацией. В Кремле также связали беспорядки в Махачкале с «воздействием извне».

Ранее ингушский бизнесмен Михаил Гуцериев назвал «произволом» события в аэропорту Махачкалы.