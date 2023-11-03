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Путин назвал одну из причин переворотов на Украине

Путин: если бы русских и язык не притесняли, РФ не пришлось бы возвращать Крым

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Если бы к русскому языку относились нормально, то на Украине не было бы переворотов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты.

По его словам, если бы не притесняли россиян и русский язык, то не было бы и мысли возвращать Крым. Он назвал Украину братской, обращая внимание, что этнический состав с Россией у нее похожий.

«Если бы у нас складывались отношения с братской Украиной, <...> нормально, по-современному, доброжелательно, в голову бы никому не приходило совершать действия, связанные с Крымом. Если бы там было все хорошо, если бы к русским людям, к русскому языку, культуре относились нормально, не было бы этих переворотов государственных», — сказал президент.

Он напомнил, как в советский период Украину сформировали в значительной степени за счет русских земель. И современная Россия с этим смирилась, отметил он.

«Но когда начали истреблять все русское — это, конечно, запредельные вещи. А в конце концов объявили, что русские являются не коренной нацией в этих землях, это вообще полный беспредел, а параллельно еще и начали истреблять русских на Донбассе и под аплодисменты Запада», — заключил Путин.

Российский лидер заявлял в феврале, что нынешний украинский режим обслуживает интересы третьих стран, а Запад использует Украину «как таран против России и как полигон».

Президент отметил, что в 30-е годы прошлого века западные страны фактически открыли нацистам путь ко власти в Германии, а теперь из Украины делают «анти-Россию».

Также он заявлял, что в борьбе с Россией не гнушаются использовать даже неонацистов, как использовали в 1990-е и 2000-е годы международных террористов.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров не увидел воли Запада к справедливому миру на Украине.

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