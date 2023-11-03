В Госдуме заявили о планах запретить аборты в частных клиниках

Проведение абортов необходимо перевести из частных клиник в государственные, заявил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. В частных медучреждениях не соблюдают время тишины, при котором женщине дают время подумать, объяснил он свою точку зрения в пресс-центре НСН.

«Согласно исследованию, 54% опрошенных частных клиник аборты рекламируют, хотя это запрещено, 80% опрошенных частных клиник не соблюдают время тишины», – сказал депутат.

Он пояснил, что по разработанному Минздравом регламенту женщине нужно давать 48 часов на обдумывание решения, а в частных клиниках аборты проводят в день обращения. При этом 38% медучреждений проводят процедуры без консультаций психолога, что также включено в регламент Минздрава, добавил Гусев. Помимо этого, по его данным, 13% клиник делают аборты без документов.

«Решение только одно – перевод абортов только в государственные клиники», – считает депутат.

По словам Гусева, в прошлом году в России всего провели 400 тыс. абортов – на 10% меньше, чем годом ранее. Однако при этом, по статистике Минпромторга, в аптеках продано 1 млн 300 тыс. упаковок таблеток для искусственного прерывания беременности.

Напомним, протоиерей отец Федор ранее обвинил частные клиники в обогащении на абортах.

Эксперты в России зафиксировали рекордные продажи противозачаточных таблеток, связав это с опасениями женщин на фоне сообщений о планах ужесточить проведение абортов.