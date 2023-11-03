Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдуме заявили о планах запретить аборты в частных клиниках

Депутат Гусев: аборты из частных клиник необходимо перевести в государственные

close
100%
Freepik

Проведение абортов необходимо перевести из частных клиник в государственные, заявил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. В частных медучреждениях не соблюдают время тишины, при котором женщине дают время подумать, объяснил он свою точку зрения в пресс-центре НСН.

«Согласно исследованию, 54% опрошенных частных клиник аборты рекламируют, хотя это запрещено, 80% опрошенных частных клиник не соблюдают время тишины», – сказал депутат.

Он пояснил, что по разработанному Минздравом регламенту женщине нужно давать 48 часов на обдумывание решения, а в частных клиниках аборты проводят в день обращения. При этом 38% медучреждений проводят процедуры без консультаций психолога, что также включено в регламент Минздрава, добавил Гусев. Помимо этого, по его данным, 13% клиник делают аборты без документов.

«Решение только одно – перевод абортов только в государственные клиники», – считает депутат.

По словам Гусева, в прошлом году в России всего провели 400 тыс. абортов – на 10% меньше, чем годом ранее. Однако при этом, по статистике Минпромторга, в аптеках продано 1 млн 300 тыс. упаковок таблеток для искусственного прерывания беременности.

Напомним, протоиерей отец Федор ранее обвинил частные клиники в обогащении на абортах.

Эксперты в России зафиксировали рекордные продажи противозачаточных таблеток, связав это с опасениями женщин на фоне сообщений о планах ужесточить проведение абортов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий