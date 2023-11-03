На рынке во Львове произошел скандал из-за русского языка

Русскоязычную жительницу отказались обслуживать на рынке во Львове. Запись инцидента разместило украинское издание Страна.ua.

«Очередной языковой скандал во Львове. На местном рынке женщину отказались обслуживать из-за русского языка», — говорится в публикации.

На кадрах видно, что на местном продуктовом рынке отказываются обслуживать женщину, говорящую по-русски. Ее заставляют перейти в разговоре на украинский язык, оскорбляют и требуют покинуть город.

В октябре похожий случай произошел в Киеве. Пассажирки такси потребовали от водителя, чтобы он разговаривал на украинском языке. В ответ на это таксист предложил отменить поездку и после споров выставил вещи пассажирок из багажника на бордюр.

После инцидента компания Bolt, предоставляющая услуги пассажироперевозок в Киеве, заблокировала аккаунт водителя, оказавшегося в центре скандала.

Согласно данным соцопроса, 45% жителей Украины считают языковой вопрос наиболее частым поводом для дискриминации. 34% опрошенных украинцев назвали таковым сексуальную ориентацию, 28% — инвалидность, 27% — возраст, 23% — этническую принадлежность, 22% — пол.

Ранее сообщалось, что каждый пятый ребенок в Киеве не говорит по-украински.