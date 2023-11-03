На выходные москвичам спрогнозировали новый температурный рекорд

В ночь на субботу в Москве снова могут быть заморозки, однако завтра днем потеплеет. Воздух в предстоящие дни прогреется до +15 градусов, что может стать новым температурным рекордом, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в интервью НСН.

В субботу днем начнется «натекание волны тепла», которая накроет Москву и Подмосковье в воскресенье. По словам Шувалова, температура воздуха поднимется до +13 градусов, на юге области – до 14-15 градусов.

«Мы опять на грани того, чтобы установить новый температурный рекорд, – подчеркнул синоптик. – Также все будет сопровождаться дождями, которые, скорее всего, придут в столицу во второй половине дня. К ночи они закончатся».

Следующая неделя в Москве также начнется с достаточно теплой погоды. Так в понедельник ожидается +10-12 и дожди, которые начнутся после 15.00.

«Великолепная, теплая погода ждет москвичей на эти праздничные дни, – пообещал Шувалов. – Тепло будет до середины месяца в центральной части Европейской России».

Напомним, по прогнозу синоптика, тепло в Москве будет в течение первых десяти дней ноября.

В прошлый раз столица установила температурный рекорд в ночь на 1 ноября – столбик термометра в столице не опустился ниже +8,3 градуса, побив таким образом рекорд 2008 года, когда в ночь на 1 ноября потеплело до +7,8 градуса.