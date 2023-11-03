Дорожные службы Подмосковья перешли на зимнее содержание дорог

В Московской области дорожные службы перешли на зимнее содержание дорог, в настоящее время ведется работа по погодным условиям, при осадках и наступлении заморозков к работе готовы более 3,5 тысяч единиц специализированной техники, сообщает пресс-служба Минтранса региона.

«Дорожники Подмосковья уже перешли на зимнее содержание муниципальных и региональных дорог. Мы продолжим работать по разработанным в прошлом сезоне четырем погодным сценариям: снегопад, после снегопада, переход через 0°, сухая погода. Для каждого из них есть свой регламент уборки — противогололедная обработка, очистка асфальтобетона, тротуаров, обочин и очистка грунтовых дорог. Также отмечу, что мы учли опыт прошлой зимы и взяли на контроль более 10 «горячих» точек в подмосковных жилых комплексах, где наблюдались проблемы с общественным транспортом из-за осадков», — рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Кроме того, для предстоящей работы зимой подготовлено порядка 1,7 млн тонн противогололедных материалов, организовано более 300 мест для складирования снега.

Для безопасного содержания региональных автомобильных дорог производственными комплексами Мосавтодора и подрядными организациями в рамках работ по зимнему содержанию будет проводиться очистка от снега и обработка противогололедными материалами проезжей части, посадочных площадок на остановках, тротуаров и пешеходных дорожек. Также будет продолжаться работа по устранению аварийных ям на дорогах.

Специалисты мониторят погодные условия и дорожную ситуацию, а ход и качество выполнения работ контролируют с помощью автоматизированных систем РНИС (навигационной системы) и СКПДИ (контроля и планирования дорожных работ).