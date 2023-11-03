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Перед учреждением Дня участника СВО в России призвали провести соцопрос

Политолог Подлесный: надо провести опрос перед утверждением Дня участника СВО

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Александр Гальперин/РИА Новости

Перед тем, как утвердить в России празднование Дня участника специальной военной операции, необходимо узнать, как к такой инициативе отнесутся жители, уверен глава краснодарского Центра прикладной социологии и политологии, кандидат политических наук Геннадий Подлесный. Нужно провести социологическое исследование на эту тему, подчеркнул он в беседе с телеканалом «360».

Утвердить в России День участника СВО ранее предложил депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Я не уверен, что Милонов или еще кто-то проводил социологическое исследование мнения людей по этому вопросу, — прокомментировал его идею политолог. — Вот он так решил, потому что он так думает. Или, может быть, несколько депутатов так решили, потому что они так думают».

Перед тем, как выступать с инициативами, которые затронут всех жителей страны, нужно проводить соцопросы, подчеркнул эксперт. Принимать подобные решения, затрагивающие чувствительные темы, не спросив людей, нельзя, убежден он.

Когда спецоперация завершится, в России могут ввести другой праздник, подчеркнул политолог. «Возможно, нужно будет отмечать не День ветерана СВО, а, может быть, День победы над укронацистами», — пояснил Подлесный.

Напомним, предложение об утверждении нового праздника Милонов направил премьер-министру Михаилу Мишустину. В обращении он заявил, что принятие такого решения внесет вклад в патриотическое воспитание жителей страны и отдаст дань памяти военным, принимавшим участие в спецоперации.

Ранее в России также предложили утвердить новый праздник и отмечать в день рождения президента РФ Владимира Путина День патриотизма.

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