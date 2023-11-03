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В Москве осудили главу центра суррогатного материнства за торговлю детьми

Суд приговорил к 19,5 года главу медцентра Мельникова за торговлю детьми

Никулинский суд Москвы приговорил директора Европейского центра суррогатного материнства Владислава Мельникова к 19,5 года колонии строгого режима по делу о торговле детьми суррогатных матерей. Об этом сообщает ТАСС.

Как передает корреспондент агентства, суд признал Мельникова виновным по части третьей статьи 127.1 УК РФ (торговля людьми группой лиц по предварительному сговору). Всего он признан виновным в 17 эпизодах торговли детьми.

В апреле 2022 года Генпрокуратура утвердила обвинительные заключения в отношении троих россиян, которые предположительно состояли в группировке, занимавшейся подбором суррогатных матерей для иностранцев с последующей продажей младенцев биологическим родителям. Тогда стало известно, что под суд пойдут гендиректор компании «Росюрконсалтинг», юрист Роман Емашев, переводчик Кирилл Анисимов и курьер Валентина Чернышева. Уточнялось, что они признали свою вину, дали показания и попросили вынести им приговоры без исследования доказательств и прений сторон.

По версии СК, они с подельниками за деньги доноров половых клеток, преимущественно иностранцев, подыскивали суррогатных матерей-россиянок. Рожденных в московских и петербургских клиниках младенцев передавали биологическим родителям.

До этого сообщалось, что 47-летнюю мать 15 детей Логинову арестовали на два месяца по делу о торговле людьми. По версии следствия, она купила пятерых новорожденных детей. Одну из женщин, продавших своего ребенка, задержали, остальных двух — ищут. Также задержана подельница Логиновой — руководитель приюта для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Она передавала новорожденных Логиновой. Как женщины торговали людьми — в материале «Газеты.Ru».

Ранее родители в Индии продали младенца ради покупки iPhone.

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