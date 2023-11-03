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Психолог рассказала, какие подарки не стоит дарить мужчинам

Психолог Сулим: джентльменский набор не является хорошим подарком для мужчины

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Dr. Wilfried Bahnmuller/Global Look Press

Классический джентльменский набор, включающий в себя носки и бритвенные принадлежности, не является хорошим подарком для мужчины. Об этом в беседе с РИАМО заявила кандидат психологических наук Софья Сулим. Она отметила, что когда знаешь человека и проходишь с ним какой-то путь, уже есть понимание его привычек и предпочтений.

«К сожалению, классический «джентльменский набор» действительно не является показателем хорошего отношения. Все-таки это штамп, который не заставляет нас включать фантазию и искать то, что понравится нашему человеку», — сказала Сулим.

По ее словам, женщине стоит дарить мужчине не материальные подарки, а впечатления и ощущения, к примеру организовать прогулку в те места, которые он любит или поход на интересный ему киносеанс.

Ежегодно в первую субботу ноября отмечается Всемирный день мужчин. Его инициатором стал бывший глава СССР Михаил Горбачев.

В этом году праздник совпадает с Днем народного единства. Согласно исследованию «Фидбэк», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», большинство российских граждан не знают об истоках памятной даты. Только 28% респондентов правильно указали, что праздник связан с объединением народа с целью изгнания польских захватчиков из Московского Кремля в 1612 году.

Ранее психолог дала совет, как лучше всего поздравить мужчин с их праздником.

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