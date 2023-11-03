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Врач рассказала, на какие заболевания указывает бледная кожа

Врач Романенко: бледная кожа может быть признаком анемии

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Shutterstock

Бледная кожа может указывать на наличие различных заболеваний, в том числе на анемию. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

«В первую очередь бледная кожа может сигнализировать об анемии: дефиците железа, витаминов группы B. Если мало эритроцитов, гемоглобина, недостаточно насыщается кровь кислородом, то, конечно, кожные покровы будут бледные и сухие», — пояснила эксперт.

Помимо этого, по ее словам, данный симптом может появляться при проблемах с сосудами, например, атеросклерозе, или из-за сердечной недостаточности. В последнем случае у человека могут снижаться сила сердца и насыщение крови кислородом, поэтому кожа может быть белая, уточнила врач.

«Бледная кожа иногда свидетельствует, что не все хорошо с почками. Заболевания, снижение их функции будут приводить к тому, что у человека может наблюдаться отечность, сужаются сосуды. Естественно, это способно вызывать изменение окраски кожи», — заключила Романенко.

Врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с «Газетой. Ru» до этого говорила, что внезапное изменение цвета губ на синюшный свидетельствует о кислородном голодании и проблемах с сердечно-сосудистой системой. По ее словам, это тревожный симптом, при котором требуется обращение за медицинской помощью.

Ранее россиянам назвали заболевания, признаком которых может быть ранняя седина.

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