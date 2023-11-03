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В Кремле рассказали о планах Путина на 4 ноября

Песков сообщил, что Путин не поедет на ВДНХ 4 ноября

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Михаил Метцель/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин побывает на ВДНХ в другой день, не в День народного единства 4 ноября. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков во время брифинга.

«Завтра иных дел не запланировано», — заключил Песков.

До этого Владимир Путин заявил, что попытки посеять семена вражды, недоверия и ксенофобии обречены на провал.

Российский лидер отметил, что многообразие языков, религий и обычаев является истинным богатством России. По его словам, поэтому государство уделяет огромное внимание сохранению самобытности каждого народа РФ. По его словам, ключевой и судьбоносной задачей остается обеспечение межнационального мира и согласия в стране.

2 ноября Путин подписал указ о создании Национального центра исторической памяти при президенте РФ.

До этого российский лидер заявил, что эпоха колониального владычества давно закончилась, западным странам надо «протереть глаза».

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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