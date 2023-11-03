Очереди легковых машин из Белоруссии в ЕС выросли почти вдвое

На погранпереходах из Белоруссии в страны Евросоюза в преддверии длинных выходных выстроились длинные очереди из легковых автомобилей. Об этом сообщает погранкомитет республики.

«За прошедшие сутки количество легкового транспорта в очередях в Литву увеличилось со 155 до 350 единиц, в Польшу — с 180 до 300», - говорится в сообщении погранкомитета.

Уточняется, что по наиболее загруженному литовскому маршруту, который идет через Мядининкай (Каменный Лог), в Евросоюз проехало 48% авто от нормы, а через единственный работающий польский погранпереход Тересполь (Брест) — 34%.

При этом количество грузовиков и фур в очереди на въезд в ЕС сильно не изменилось. Как сообщает погранкомитет, наиболее загруженным пунктом пропуска на пути в страны Евросоюза по-прежнему является литовский Шальчининкай (Бенякони) — здесь оформления ожидают 765 грузовиков.

В Белоруссии 7 ноября отмечается День Октябрьской революции — государственный праздник. В связи с этим четыре дня, с 4 по 7 ноября, объявлены в республике выходными.

Ранее сообщалось, что правительство РФ одобрило поправки к соглашению с Белоруссией о безопасности.