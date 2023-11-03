На Украине назвали Telegram вредоносным приложением

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов допустил блокировку приложения Telegram как вредоносного. С таким заявлением он выступил в интервью для украинского издания «Лига.нет»

«У меня даже такого приложения нет ни в одном моем устройстве. Это очень уязвимое приложение. Через него в 99% случаев и «сидят» в вашем телефоне при необходимости», — рассказал он.

По словам Данилова, мессенджер используется не журналистами, а «агентами влияния, продвигающими соответствующие нарративы по заказу заинтересованных лиц».

При этом он признал, что сейчас блокировка мессенджера маловероятна из-за крупных вложений украинских инвесторов в информационные каналы.

«Представляете, какие инвестиции люди сделали? Там целые лагеря сидят, которые вложились во все это оборудование, покупают симки», — подчеркнул он.

До этого издание «Ведомости» писало, трафик Telegram в России вырос на десятки процентов за 2023 год.

Ранее сенатор Шейкин заявил, что РКН заблокирует все VPN-сервисы с 1 марта 2024 года.