Врач рассказал, чего нельзя делать перед сдачей анализа крови

Пациентам, которые собираются сдавать общий анализ крови, не стоит есть, употреблять алкоголь, курить, нервничать и заниматься физической активностью перед процедурой. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

По его словам, в противном случае результаты могут быть неточными.

«Если это общий анализ крови, то желательно, чтобы последний прием пищи был вечером. Утром до сдачи уже не нужно ничего есть. При этом воду пить можно. <...> Пить воду перед анализами надо, потому что иначе кровь будет густая. Очень часто я вижу, что у тех, кто этого не делает, по результатам есть явные признаки сгущения», — уточнил врач.

Он отметил, что курение перед сдачей анализа может вызвать спазм сосудов, что также окажет воздействие на показатели. Аналогичное воздействие могут оказать стресс, спорт и алкоголь. В связи с этим терапевт советует отложить процедуру, если она не требует срочности.

«Есть анализы, которые нужны здесь и сейчас, чтобы понять, что с человеком происходит в данное время, а есть плановые. Последние, конечно, лучше сдавать в спокойном состоянии, без стрессов. Потому что переживания влияют на многие показатели. При срочных анализах уже не выбирают», — сказал Хухрев.

Врач-косметолог, нутрициолог Тагуи Аветова до этого говорила, что сдача анализов поможет отследить изменения в организме, потому что многие заболевания на начальной стадии протекают бессимптомно.

Ранее исследование показало, как часто россияне сдают анализы на половые инфекции.