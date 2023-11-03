На греческом острове Эвбея произошло землетрясение

На греческом острове Эвбея к северо-востоку от Афин произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщает Kathimerini со ссылкой на Геодинамический институт Афин.

По данным издания, землетрясение произошло около 08:26 по местному времени (09:26 мск). Его эпицентр располагался в 6 км к востоку от города Прокопи на глубине около 14,2 км. За первым толчком последовал второй, магнитудой 3,8, возникший в том же месте. Сообщений о разрушениях или травмах пока не поступало.

Эвбея является вторым крупнейшим островом Греции после Крита.

В конце октября Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщал о землетрясении магнитудой 6,0 у берегов Вануату.

До этого стало известно о землетрясении в центральной части Греции. По информации центра, эпицентр землетрясения находился в 80 км южнее города Лариса на глубине 5 км. Магнитуда подземных толчков составляла 4.

Ранее землетрясение магнитудой 5,0 произошло на юго-востоке Австралии в штате Виктория.