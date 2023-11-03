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Во Всероссийском молебне о Победе приняли участие 800 тысяч человек

В России мощам Георгия Победоносца поклонились 800 тысяч человек

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

В Великом Новгороде восьмисоттысячный человек поклонился мощам Небесного покровителя Русского воинства святого великомученика Георгия Победоносца. Об этом сообщает Tsargrad.tv. Юбилейной участницей Всероссийского молебна о Победе стала ученый-филолог Татьяна Кошелева.

«Не случайно уже более чем в 100 городах России святым мощам Георгия Победоносца поклонилось 800 тысяч человек. <...> Наши братья, сыновья и отцы сейчас воюют не только за земное, но и за Небесное. <...> И с помощью Божией и Великомученика Георгия, по молитвам которому Русское воинство стало непобедимым, мы обязательно вновь одержим Великую Победу», — подчеркнул заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Константин Малофеев.

Всероссийский молебен о Победе по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла стартовал в мае 2023 года. Он охватывает все регионы России.

В октябре к молебну присоединился Санкт-Петербург. Ковчег с мощами Георгия Победоносца был установлен в Казанском кафедральном соборе. До этого он побывал в Мордовии, Чувашии и Марий Эл.

Ранее ковчег с мощами Георгия Победоносца доставили на Северный Кавказ.

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