Врач рассказал, чем опасны подгоревшие тосты

Врач из Англии рассказал, чем опасны подгоревшие тосты, пишет LADBible. По словам медика, такой хлеб может увеличить риск заболевания раком.

Онколог Роберт Томас, имеющий степень профессора, рассказал, что подгоревшие тосты действительно могут повысить риск заболевания раком из-за вредных соединений, образующихся в хлебе. И чем темнее подгоревший хлеб, тем больше в нем опасных веществ, добавил мужчина.

«Это происходит потому, что при запекании крахмалистых или сладких продуктов, например, хлеба, образуются токсичные соединения, называемые акриламидами, которые могут повредить вашу ДНК и со временем создать большую нагрузку на вашу иммунную систему», — объяснил Томас.

Пользуясь случаем, врач еще раз обратил внимание людей на то, как важно следить за своим питанием ради собственного здоровья.

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