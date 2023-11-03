Аналитик заявил об угрозе возврата Великой депрессии

Фрагментация торговли и разделение объединений государств на блоки грозит не только снижением мирового ВВП, но повторением Великой депрессии, считает аналитик компании «Золотой монетный двор» Дмитрий Голубовский. В первую очередь при разделении мировой торговли пострадают высокотехнологичные отрасли, отметил он в беседе с телеканалом «360».

О негативных последствиях размежевания стран в торговле ранее заявила Всемирная торговая организация. Аналитик согласился, что показатели мирового ВВП из-за фрагментации будут хуже.

«Грубо говоря, масштабы рынка сбыта, что дают глобализация и свободная торговля, зависят от глубины разделения труда и создания цепочек добавленной стоимости», – пояснил он.

При ограничении рынка сбыта в первую очередь страдают высокотехнологичные отрасли, происходит примитивизация экономики, предупредил эксперт. В конечном итоге это может привести к удорожанию высокотехнологичной продукции, сокращению производства и спаду потребления. Близким к этой ситуации историческим примером аналитик назвал Великую депрессию.

«Тогда мир поделили на колониальные державы, и они просто закрыли и свои рынки сбыта, и своих колоний. Результат: колоссальный спад [мирового ВВП] не в 5%, а чуть ли не до 50%», – отметил Голубовский.

Сейчас мир движется в этом направлении – он может «развалиться» из-за «драматических политических событий», считает эксперт.

«Американцы уже двигаются к раздвоению мира. В этом случае в отношении России и, главным образом, в отношении Китая, ограничивая экспорт технологий и доступ к инвестициям», – добавил он.

Напомним, по прогнозам ВТО глобальный ВВП может сократиться на 5% до 2030 года в случае дальнейшего размежевания стран в торговле. В организации подчеркнули, что отход стран от принципов свободной торговли наблюдается с 2017 года.

В Минэкономики ранее заявили, что ВТО остается для России фундаментом внешнеэкономической деятельности, а члены организации являются единым рынком и всеми основными торговыми партнерами страны.