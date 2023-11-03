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Путин выразил соболезнования родным ушедшего из жизни дирижера Темирканова

Путин назвал великим артистом и творцом ушедшего из жизни дирижера Темирканова

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Игорь Руссак/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семье и близким дирижера и художественного руководителя Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Д. Шостаковича Юрия Темирканова, который ушел из жизни 2 ноября. Обращение главы государства к родственникам артиста опубликовала пресс-служба Кремля.

«Уход Юрия Темирканова — огромная, невосполнимая потеря для всех нас. Он был выдающимся сыном России, подвижником отечественной и мировой культуры, великим музыкантом и творцом», — отметил российский лидер.

Как сказал Путин, при жизни дирижер был личностью «поистине неординарного масштаба». Президент указал, что артист посвятил всего себя служению искусству и щедро делился с людьми своим талантом.

Более того, Темирканова отличало стремление совершать добрые дела и участвовать в благородных начинаниях. В конце Путин подчеркнул, что память о дирижере навсегда сохранится в сердцах российских граждан.

Юрий Темирканов ушел из жизни в возрасте 84 лет. Еще в 1988 году он возглавил академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии, тогда же став его главным дирижером.

За свою карьеру артист сотрудничал со многими зарубежными коллективами. В частности, ему довелось осуществить записи с Национальным оркестром Датского радио и лондонским Королевским филармоническим оркестром.

Ранее в Бельгии ушла из жизни племянница русского писателя Ивана Бунина.

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