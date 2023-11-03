В Приморье проверяют данные о нападении амурского тигра на лошадь

Специалисты охотнадзора выехали в село Андреевка Приморского края, где на лошадь, как заявляют местные жители, напал амурский тигр. Об этом сообщает РИА Новости.

В социальных сетях опубликовали видеозапись с раненой лошадью, на спине которой видна кровь. Автор видео предполагает, что на животное напал амурский тигр.

«Охотнадзор сегодня работает на месте и устанавливает, что произошло», — сообщил гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Первый заместитель министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона Алексей Суровый отметил, что специалисты охотнадзора на месте установят, кто именно напал на лошадь.

12 октября сообщалось, что тигр загрыз собаку, которая охраняла российско-китайскую границу под Хабаровском. Уточнялось, что служебный пес находился на заставе в селе Казакевичево Хабаровского края. Хищник оказался около собаки в три прыжка, после чего он схватил пса за шею и унес добычу в лес.

До этого управление охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края заявляло, что в районе имени Лазо амурский тигр напал на лесозаготовителя. В ведомстве отмечали, что это был очень истощенный зверь.

Ареал краснокнижного амурского тигра сосредоточен в охраняемой зоне на юго-востоке России, по берегам рек Амур и Уссури в Амурской области, Хабаровском и Приморском краях, Еврейской автономной области. Более всего амурские тигры распространены в предгорьях Сихотэ-Алинь в Лазовском районе Приморского края.

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