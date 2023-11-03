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Бастрыкин запросил доклад о расследовании травмы девочки на квесте в Москве

Глава СК Бастрыкин потребовал доклад по травмированию девочки на квесте в Москве

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

СК ведет проверку по факту травмирования 14-летней девочки, которая наткнулась на торчащую из стены арматуру на квесте в Москве. Руководитель СК России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе проверки, сообщил Информационный центр СК России.

Следственными органами ГСУ СК России по городу Москве организована процессуальная проверка. Сейчас изучается документация, опрашиваются работники организации, следователи проводят мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Андрею Стрижову представить доклад о ходе доследственной проверки и установленных обстоятельствах.

Ход проверки и исполнения поручения поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Школьница из Москвы, повредившая голову на хоррор-квесте «Час дьявола», ударилась об угол двери, а не об арматуру. Об этом «Газете.Ru» сообщила представитель компании «Quest for you». По словам организаторов, после инцидента на локации устранили все острые углы и никто более пострадать не должен.

Ранее в Петербурге таксист сломал пассажиру ногу из-за того, что не мог дать сдачу с пяти тысяч рублей.

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