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Абхазия вернет России пенсиии на 25 млн рублей

Абхазия вернет Соцфонду России незаконно полученные жителями 25 млн рублей

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Абхазия вернет Социальному фонду России незаконно полученные местными жителями 25 млн рублей — речь идет о пенсиях, которые получались на уже умерших родственников-граждан России, которые проживали в Абхазии. Об этом сообщает ТАСС.

«В раздел «Другие общегосударственные вопросы» вносится изменение, согласно которому 25 млн рублей будут направлены на возмещение излишне полученных родственниками умерших пенсионеров средств», — сообщается в решении абхазского парламента.

Соглашение об усилении контроля за расходованием российских средств на выплату пенсий и доплат к ним гражданам РФ, постоянно проживающим в Абхазии, было заключено между странами в 2015 году, а в марте 2023 года оно было ратифицировано российской стороной.

До этого стало известно, что за январь — июнь 2023 года объем денег, которые россияне разместили на вкладах, текущих и накопительных счетах в банках страны, вырос на 13%, до 41,4 млн рублей.

Ранее россиянам обещали предновогодние предложения по вкладам.

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