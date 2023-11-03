Абхазия вернет России пенсиии на 25 млн рублей

Абхазия вернет Социальному фонду России незаконно полученные местными жителями 25 млн рублей — речь идет о пенсиях, которые получались на уже умерших родственников-граждан России, которые проживали в Абхазии. Об этом сообщает ТАСС.

«В раздел «Другие общегосударственные вопросы» вносится изменение, согласно которому 25 млн рублей будут направлены на возмещение излишне полученных родственниками умерших пенсионеров средств», — сообщается в решении абхазского парламента.

Соглашение об усилении контроля за расходованием российских средств на выплату пенсий и доплат к ним гражданам РФ, постоянно проживающим в Абхазии, было заключено между странами в 2015 году, а в марте 2023 года оно было ратифицировано российской стороной.

До этого стало известно, что за январь — июнь 2023 года объем денег, которые россияне разместили на вкладах, текущих и накопительных счетах в банках страны, вырос на 13%, до 41,4 млн рублей.

Ранее россиянам обещали предновогодние предложения по вкладам.