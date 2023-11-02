Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Петербурге прохожий укусил пожилую женщину за палец

В Петербурге незнакомец укусил пенсионерку за палец

close
100%
Shutterstock

В Петербурге неизвестный нанес травму пенсионерке. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на проспекте Косыгина. По словам самой 70-летней женщины, к ней подбежал незнакомый человек и укусил за палец. После этого петербурженка обратилась за помощью к врачам.

«Медики осмотрели даму и диагностировали открытую рану пальца руки без повреждения ногтевой пластины», — сообщается в публикации.

После этого пенсионерку отправили на амбулаторное лечение и сообщили о сложившейся ситуации в полицию. На данный момент правоохранители ищут неизвестного.

Ранее в Петербурге таксист сломал пассажиру ногу из-за того, что не мог дать сдачу с пяти тысяч рублей.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий