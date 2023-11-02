В Петербурге прохожий укусил пожилую женщину за палец

В Петербурге неизвестный нанес травму пенсионерке. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на проспекте Косыгина. По словам самой 70-летней женщины, к ней подбежал незнакомый человек и укусил за палец. После этого петербурженка обратилась за помощью к врачам.

«Медики осмотрели даму и диагностировали открытую рану пальца руки без повреждения ногтевой пластины», — сообщается в публикации.

После этого пенсионерку отправили на амбулаторное лечение и сообщили о сложившейся ситуации в полицию. На данный момент правоохранители ищут неизвестного.

Ранее в Петербурге таксист сломал пассажиру ногу из-за того, что не мог дать сдачу с пяти тысяч рублей.